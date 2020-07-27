شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى الإسكندرية للانتظام بمعسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، السفر إلى الإسكندرية لخوض معسكر جديد في برج العرب استعدادا لاستئناف المنافسات الرسمية. ويخوض الزمالك خلال معسكره الجديد وديتين أمام طنطا وطلائع الجيش يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على الترتيب. ويحصل لاعبو الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم ثم استكمال فترة المعسكر السكندري. كان الزمالك قد فاز على وادي دجلة وديا مساء أمس، بملعب بتروسبورت برباعية نظيفة، وهي الودية التي خاضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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