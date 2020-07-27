شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية الـ«بريميرليج».. فيرتونخين يعلن رحيله عن توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البلجيكي يان فيرتونخين، مدافع توتنهام هوتسبير، رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي، عقب نهاية الموسم الحالي من البريميرليج.

وكان توتنهام قد أعلن الشهر الماضي، تمديد عقد فيرتونخين، حتى نهاية الموسم الحالي، ليرحل اللاعب رسميًا بعد نهاية عقده ويصبح لاعبًا حرًا.

وقال فيرتونخين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «وقتي في النادي ينتهي، يوم حزين لأسباب عديدة».

وأضاف «سأفتقد الأصدقاء الذين تعرفت عليهم هنا، الموظفين الذين يجعلون النادي يسير، اللعب في الملعب الجديد المذهل، وبالطبع الجماهير».

وعلى مدار 8 مواسم قضاها المدافع البلجيكي في توتنهام، شارك في 315 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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