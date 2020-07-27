شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعون برازيليون يصفون لاعبي فريقهم بـ«الجبناء»: ساعدوا المنافس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم مشجعو فريق ساوباولو البرازيلي اللاعبين ووصفوهم بـ«الجبناء»، رغم فوزهم على فريق جواراني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الولاية.

وتأهل ساوباولو إلى دور الـ8 في دوري ولاية ساوباولو، إثر الفوز على جواراني، وهي النتيجة التي ساعدت فريق كورنثيانز للصعود إلى نفس الدور، الأمر الذي أغضب مشجعين لفريق ساوباولو.

ونشرت مجموعة مشجعين تدعى «إندبندينتي»، تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر»، قالت فيها: «الفوز لم يكن الأهم، بل كان الابتسام».

وحذر المشجعون المدرب فرناندو دينيز من الإقالة، إذا لم يحقق لقب البطولة، والتي لم يتمكن الفريق من الفوز بها منذ 2005.