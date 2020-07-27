شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: قرار استكمال الزمالك للدوري بيد كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ان قرار استكمال الدوري الممتاز لكرة القدم ليس بيده، بل بيد أعضاء الجمعية العمومية للنادي، والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى منصور في تصريحات على قناة الزمالك: «قرار استكمال الدوري يرجع للجمعية العمومية والمدرب كارتيرون، وهيبة الدولة ليست في عودة مسابقة الدوري، ولكن بما حدث من أعضاء الجمعية العمومية للزمالك وتواجدهم اليوم بمقر القلعة البيضاء».

وتابع رئيس القلعة البيضاء: «محمود الخطيب رئيس الأهلي يريد استكمال الدوري لأنه يريد بطولة قبل الانتخابات بعام، وخلال عهدي حققت 30 بطولة في جميع الألعاب، منهم 11 بطولة في كرة القدم، وتفوقت على الخطيب، بحصولي على 5 بطولات مقابل ثلاثة له».

وأضاف: «اليوم يعد عيدًا لكل جماهير الزمالك، بعض حضور الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية رغم درجة الحرارة، ولا يهمني من قال نعم أو لا، ولكن الأهم هو الاستجابة بالتوافد، وأتوقع أن الأعداد ستزيد في اليوم الثاني».

و تحدث رئيس الزمالك عن الانتخابات وقال: «الانتخابات الماضية استطعت أن أكتسحها بجدارة، وتم تزوير الفرز ليلًا لإسقاط أحمد مرتضى، رغم علمي بأنه كان مكتسح التصويت هو الآخر».

يذكر أن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا باستئناف الدوري المصري الممتاز في السادس من أغسطس المقبل، بمواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر.

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