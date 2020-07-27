شكرا لقرائتكم ألعاب القوى يرفض عودة لاعبي المنتخب المتعافين من كورونا للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ مسئولو اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين على عودة لاعبى المنتخب، المتعافين من فيروس كورونا، إلى التدريبات ، التي يخضع لها اللاعبون خلال الأيام الجارية في المركز الأولمبى ، وكذلك ستاد القاهرة ، إلا بعد مراجعة رأى اللجنة الطبية بالاتحاد .

ومن جانبه أكد سيف شاهين أنه رغم تعافى اللاعبون من الفيروس إلا أن قرار عودتهم وانضمامهم للتدريبات بيد الجنة الطبية ، وفقا لما تراه ، سواء بإمكانية مشاركتهم مع زملاؤهم بالتدريبات ، أو منحهم راحة عدة أيام أخرى ، لحين التأكد من سلامتهم وصحتهم تماما.

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وأجرى اللاعبون الأربعة ، الذين تم اكتشاف إصابتهم وشفاؤهم بالفيروس ، إلى أشعة على القلب ، خاصة وأن الكورونا تؤثر على القلب ، بالإضافة إلى أن الحالات المكتشفة في منافسات الجرى .

خضع لاعبو منتخب ألعاب القوى إلى المسحة الأولى لفيروس كورونا الأسبوع الماضى ، والتي كشفت إصابة 4 لاعبين بمنافسات الجرى، وتعافيهم من الفيروس ، حيث أكد سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى أن التحاليل أثبتت أن اللاعبين الأربعة كانوا في فترة نقاهة بعد إصابتهم بالفيروس، لذلك سيتم استبعادهم من التدريبات لحين خضوعهم لتحاليل وأشعة على القلب، للتأكد من قدرتهم على ممارسة اللعبة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجرى يحتاج الى مجهود، وهو ما قد يؤثر على القلب، وذلك قبل استئناف النشاط الرياضى، وبدء التدريبات والدخول فى معسكر بالمركز الأولمبى أو استاد القاهرة، استعدادا للبطولات الأفريقية والدولية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، ووصل عدد اللاعبين الذين خضعوا للتحاليل 17 لاعبا ولاعبة، وهم المرشحون بقوة للتأهل للأولمبياد من خلال البطولات المقبلة.