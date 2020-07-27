شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. منتخب مصر تحول تأخرها بهدفين أمام المكسيك لتعادل مثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب مصر بقيادة الجنرال محمود الجوهري، في تحويل تأخره أمام المكسيك البلد المنظم بهدفين دون رد، في مثل هذا اليوم 27 يوليو 1999، إلى تعادل مثير في آخر ربع ساعة بهدفين سجلهما أحمد حسن كامل في الدقيقة 79 والهدف الثاني سمير كمونة في الدقيقة 85 من زمن الشوط الثاني ، بينما سجل هدفي المكسيك بافل باردو في الدقيقة 15 وخوسي مانويل أبونديس في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

أقيمت المباراة على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو فى حضور جماهيري وصل عدده الى 65 ألف مشجع وأدارها تحكميا كيم يونج جو من كوريا الجنوبية، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، ليتساوى مع بوليفيا في المركز الثاني.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

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وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وفى وقت سابق، أكد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه يدين للنادى الأهلى الذى يعتبره بيته الأول وعاش بين جدرانه بالفضل والسبب الرئيسى فيما وصل اليه حاليا.

وقال البدرى خلال حواره مع موقع نهائيات كأس العالم 2022 التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، "الأهلى بالنسبة لى حياة بأكملها داخل هذا الكيان العظيم لأكثر من أربعين عاماً، كل اللحظات السعيدة تمر أمامى بشكل مستمر، لقد تعلمت هناك الكثير من المثابرة والصبر وإتقان العمل، تعرف ما معنى الحكمة وتعلم المسؤولية فى مختلف المواقف، تكتسب الروح الانتصارية وتحقيق الذات. الأهلى يعنى البطولات والنجاح، هو القمة وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. لعبت له وأنا شاب صغير، ومن ثم اتجهت للتدريب فيه بعد الاعتزال، كان هدفى دوما أن أرد جميل هذا النادى الكبير"