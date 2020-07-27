شكرا لقرائتكم اليوم.. مجدي عبد الغني يحتفل بعيد ميلاده الـ61 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل مجدى عبد الغنى نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده الـ "61" اليوم الأثنين، حيث أنه من مواليد 27 يوليو 1959 ، انضم البلدوزر للفريق الأول للنادي الأهلي أواخر موسم 1976-1977.

واستمر 12 عاما، حتى احترافه فى صفوف بيرامار البرتغالي لمدة 4 سنوات بداية من موسم 1987/1988، وعاد وختم مشواره الكروي في صفوف المريخ البورسعيدي موسم 1992/1993، والمقاولون العرب موسم 1993/1994.

حقق مع الأهلي 18 لقبا، بواقع 8 بطولات دوري أعوام "1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987"، وكأس مصر 5 ألقاب أعوام "1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، و5 بطولات أفريقيا أعوام "1982، 1984، 1985، 1986، 1987".

شارك مع الأهلي في 228 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا، كما لعبا دوليا في الفترة من 1982 إلى 1992، شارك في كأس العالم 1990 وسجل هدفا، وفى أولمبياد 1984 وسجل أيضا هدف.

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وينفرد عبد الغني بكونه اللاعب المصري الأول الذي يحترف في الدوري البرتغالي عام 1988 ضمن صفوف بييرا مار ممثل مدينة آفيرو، واستطاع أن يقدم معه مواسم رائعة على مدار 4 سنوات كاملة قضاها في البرتغال، ووصل معه إلى نهائي كأس البرتغال أمام بورتو بطل الدوري في العام 1991، وسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي خسرها 1-3.

وخاض عبد الغني 107 مباراة بقميص بييرا مار البرتغالي وسجل 17 هدفًا في مسيرة جيدة ومغامرة لم يكن يتوقع لها أحد النجاح لولا إصرار نجم الأهلي السابق على رفض الجلوس حبيس الإيقاف الأفريقي، وطوّر مفهوم لاعب الوسط المصري ليهاجم ويسجل الأهداف ويشارك بإيجابية في صناعة اللعب بدلاً من مفهوم تسليم وتسلم الكرة فقط.

وشارك أيضًا فى أمم أفريقيا أعوام "1984، 1986، 1988، 1992" وسجل هدفًا، وتوج بلقب أمم 1986 بالقاهرة، بإجمالي 50 مباراة دولية سجل خلالها 5 أهداف.

وطبق مجدي عبد الغني مقولة أن الحياة تبدأ بعد الاعتزال، فواصل مسيرته مع كرة القدم في عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لـ 3 دورات، كما يتولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين، ويحظى بعضوية مجلس إدارة القسم الأفريقي بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.