شكرا لقرائتكم المصري يواجه بيراميدز وديا "مرتين" ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتنفق مسئولو المصرى البورسعيدى على مواجهة بيراميدز وديا بعد غد الأربعاء فى لقاءين وديين فى ختام معسكره المغلق ببرج العرب استعدادا لعودة الدورى والذى يستهله الفريق البورسعيدى بلقاء الزمالك يوم 6 اغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدورى .

ويحرص الجهاز الفنى للمصرى بقيادة طارق العشرى على أقامة اكبر عدد من المباريات الودية خلال فترة المعسكر لإعداد اللاعبين بالشكل الكافى ورفع الحمل البدنى لهم بعد الراحة الطويلة التى حصلوا عليها والتى امتدت لمدة 4 شهور بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدت لإيقاف النشاط الكروى .

ومن المقرر أن يخوض المصرى وبيراميدز المباراتين بتشكيلين مختلفين لتحقيق أكبر استفادة للاعبين وتجهيزهم جيدا فى ظل رغبة طارق العشرى الإعتماد على جميع اللاعبين قبل نهاية الموسم الجارى .

Advertisements

من ناحية اخرى تعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ببرج العرب أمس ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز المقرر له السادس من أغسطس المقبل.

تقدم عبد الناصر دى ماريا للمصرى البوسعيدى في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، وتعادل أحمد حسن مكى لسموحة في الدقيقة 47 من ضربة جزاء.

جاءت المباراة قوية ومفيدة وغلب عليها طابع اللقاءات الرسمية وسيطر عليها لاعبو سموحة الذى ظهر عليهم الرغبة في تعديل الصورة بشكل كبير بعد الهزيمة الأخيرة من الأهلى برباعية نظيفة، ومن قبلها الخسارة أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف، في المقابل حاول طارق العشرى المدير الفني للمصرى تجهيز الصف الثانى مثل أحمد عبد الفتاح حارس المرمى وأحمد عادل وعبد الناصر دى ماريا للإستفادة بهم في مباريات الفريق المقبلة.