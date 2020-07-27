شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتوج بطلاً للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج فريق يوفنتوس رسميا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي والسادسة والثلاثين في تاريخه، عقب فوزه على سامبدوريا 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 67، ووصل رونالدو إلى هدفه الـ31 بفارق 3 أهداف عن المتصدر تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الذي يقع في المركز الأول برصيد 34 هدفا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط أمام إنتر ميلان الوصيف قبل نهاية الدوري بجولتين، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.