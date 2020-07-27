شكرا لقرائتكم تأهل يونايتد وتشيلسي لـ"الأبطال".. وهبوط بورنموث وواتفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي مقعديهما ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم، بعدما حسما المركزين الثالث والرابع على الترتيب لمصلحتهما في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهبط فريقا بورنموث وواتفورد لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة) باحتلالهما المركزين الثالث من القاع وقبل الأخير على الترتيب في جدول البطولة، فيما نجا أستون فيلا من الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وتغلب مانشستر يونايتد 2- صفر على مضيفه ليستر سيتي، كما فاز تشيلسي بالنتيجة ذاتها على ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للدوري الإنجليزي، ليمثلا الكرة الإنجليزية في دوري الأبطال الموسم المقبل برفقة ليفربول (بطل المسابقة) ومانشستر سيتي (الوصيف)، اللذين ضمنا مشاركتهما بالمسابقة القارية في وقت سابق.

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في المقابل، سيلعب ليستر سيتي في مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، بحصوله على المركز الخامس في جدول الترتيب.

كما يخوض توتنهام هوتسبير الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، بعدما جاء في المركز السادس بجدول الترتيب، إثر تعادله 1 - 1 مع مضيفه كريستال بالاس.

وبقي أستون فيلا في المسابقة، عقب تعادله 1 - 1 مع مضيفه وست هام يونايتد، بينما هبط بورنموث رغم فوزه الكبير 3 - 1 على مضيفه إيفرتون، وواتفورد الذي خسر 2 - 3 أمام مضيفه أرسنال.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ليفربول 3 - 1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، ومانشستر سيتي على ضيفه نورويتش سيتي 5 - صفر، وبرايتون على مضيفه بيرنلي 2 - 1، وساوثهامبتون على ضيفه شيفيلد يونايتد 3 - 1.