شكرا لقرائتكم تتويج فاردي بهداف الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي بلقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما سجل 23 هدفا خلال منافسات الموسم الذي انتهى اليوم الأحد. وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الشهر الماضي قبل سبع مراحل على نهاية المسابقة، للمرة الأولى منذ 30 عاما. وتقاسم بيير إيمريك أوباميانغ، لاعب أرسنال، المركز الثاني مع داني إنغز لاعب ساوثهامبتون ولكل منهما 22 هدفا وجاء بعدهما رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي برصيد 20 هدفا ثم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، برصيد 19 هدفا.

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