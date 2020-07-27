يوفنتوس يهزم سمبدوريا ويحرز اللقب التاسع توالياً

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روما: توج يوفنتوس بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي اثر تغلبه على ضيفه سمبدوريا 2-صفر الأحد في ختام المرحلة السادسة والثلاثين.

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وساهم في الثاني عندما سدد كرة قوية ارتدت من الحارس إميل أوديرو وتابعها فيديريكو برنارديسكي داخل المرمى (67)، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 88

وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق سبع نقاط أمام مطارده المباشر إنتر ميلان قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

وبعدما أهدر الفرصة الأولى لحسم اللقب عندما خسر أمام أودينيزي 1-2 الخميس لماضي، استغل فريق "السيدة العجوز" الفرصة الثانية على أكمل وجه وحقق الفوز الـ26 هذا الموسم والثاني في مبارياته الست الأخيرة ليحرز اللقب الـ36 في تاريخه، والأول لمدربه ماوريتسيو ساري على صعيد ألقاب الدوري في مسيرته التدريبية بعدما حل وصيفا مرتين مع نابولي عامي 2016 و2018.

وبعدما فشل في ترصيع سجله التدريبي في إيطاليا هذا الموسم بلقبي الكأس السوبر (خسر أمام لاتسيو 1-3) وكأس إيطاليا (خسر أمام نابولي (2-4 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي)، نجح ساري في رفع لقبه الثاني في مسيرته التدريبية بعد لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع تشلسي الإنكليزي العام الماضي، علما بأنه خسر نهائي كأس الرابطة مع النادي اللندني.

جدار التكتل الدفاعي

وعانى يوفنتوس في بداية المباراة لفك التكتل الدفاعي وانتظر الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لهز شباك الحارس إميل أوديرو عبر هدافه رونالدو، قبل أن يعززه بالثاني عبر برنارديسكي (67).

وأجبر مدربا الفريقين كلاوديو رانييري وساري إلى إجراء تبديلات اضطرارية بسبب الإصابة، فكانت البداية مع المدرب السابق للسيدة العجوز رانييري بعد إصابة مدافعه الألماني يوليان شابوت فأشرك الفرنسي الجزائري مهدي بيريس مكانه (22)، قبل أن يدفع ساري ببرنارديسكي والأرجنتيني غونزالو هيغواين مكان المصابين المدافع البرازيلي دانيلو (29) والأرجنتيني باولو ديبالا (40).

ورغم سيطرة يوفنتوس على مجريات اللعب، كان سمبدوريا الأخطر تهديدا لمرمى الدولي البولندي فويتشخ تشيشني بتسديدة قوية للاعب يوفنتوس السابق فابيو كوالياريلا بين يدي تشيشني (35)، وأخرى للاعب نفسه من داخل المنطقة بين يدي تشيزني (38).

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وسدد رونالدو كرة قوية من خارج المنطقة فوق العارضة (41)، وأنقذ أوديرو مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لبرنارديسكي من خارج المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (44).

ونجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل من ركلة حرة ذكية لعبها البوسني ميراليم بيانيتش زاحفة إلى رونالدو غير المراقب داخل المنطقة فسددها بيمناه على يسار الحارس أوديرو (45+7).

وأنقذ تشيشني مرماه من هدف التعادل بابعاده ركلة حرة خادعة للأوروغوياني غاستون راميريز إلى ركنية (54) كاد كوالياريلا يهز على اثرها الشباك بضربة رأسية مرت بجوار القائم الأيسر (55)، ثم تصدى لرأسية راميريز من مسافة قريبة (57).

كرة مرتدة

وكاد رونالدو يعزز تقدمه بتسديدة قوية من داخل المنطقة ابعدها الحارس الى ركنية (61)، قبل أن يفعلها برنارديسكي عندما استغل كرة مرتدة من الحارس اوديرو اثر تسديدة قوية لرونالدو من خارج المنطقة تابعها داخل المرمى (67).

وتابع تشيشني تألقه وأبعد رأسية لكوالياريلا من مسافة قريبة (71).

وتلقى سمبدوريا ضربة موجعة بطرد لاعبه النروجي مورتن ثورسباي لتلقيه الانذار الثاني (78).

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء اثر عرقلة البرازيلي اليكس ساندرو من المدافع فابيو ديباولي فانبرى لها رونالدو بقوة ارتدت من العارضة (88).