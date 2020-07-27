مواسم الرحيل المحزنة: سيلفا يغادر سيتي وبيدرو يترك تشلسي

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لندن: أقر الاسباني دافيد سيلفا أنه "متأثر كثيرا" بعد أن خاض الاحد آخر مباراة له مع مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، منهيا حقبة عشرة مواسم أمضاها في ملعب الاتحاد حقق خلالها عدة ألقاب.

وخاض سيلفا (34 عاما) مباراته الـ309 في الـ"برميرليغ" والاخيرة ضد نوريتش سيتي والتي فاز فيها فريقه بخماسية نظيفة الاحد، قبل أن يخرج وسط تصفيق اللاعبين والحاضرين في الدقيقة 85.

وقال الاسباني "أنا متأثر كثيرا لأنني ألعب معهم منذ عشر سنوات"، معتبرا نفسه محظوظا "للحظات الجميلة الكثيرة" التي عاشها منذ وصوله من فالنسيا في العام 2010.

وحقق صانع الالعاب المخضرم الذي خاض 125 مباراة دولية مع اسبانيا حقق خلالها لقب كأس العالم عام 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012، لقب الدوري الممتاز في اربع مناسبات إضافة الى لقبين في مسابقة الكأس وخمسة القاب في كأس الرابطة الانكليزية وكأس الدرع الخيرية مرتين مع "سيتزنز".

وأضاف سيلفا الذي خاض 27 مباراة في الدوري هذا الموسم سجل خلالها ستة اهداف "لم أتخيل عندما وصلت الى هنا أننا سنحقق هذا القدر من الالقاب".

ولا تزال كأس دوري أبطال أوروبا الوحيدة الغائبة عن خزينة سيلفا الذي قال "آمل أن أحققها هذا الموسم".

ويخوض مانشستر سيتي اياب الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية الاهم على ملعبه في السابع من أغسطس المقبل أمام ريال مدريد الاسباني بعد أن تفوق عليه 2-1 في عقر داره في ملعب "سانتياغو برنابيو" ذهابا.

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رحيل بيدرو عن تشلسي

كما أعلن فرانك لامبارد مدرب نادي تشلسي أن الاسباني الآخر بيدرو رودريغيز خاض آخر مباراة في الدوري مع البلوز بعد الفوز 2-صفر على ولفرهامبتون.

وقال لامبارد بعد اللقاء "لعب بيدرو آخر مباراة له في البرميرليغ مع النادي".

ودخل الاسباني بديلا في الدقيقة 85 حيث لعب مباراته الـ137 في الدوري الممتاز مع تشلسي الذي انضم اليه عام 2015 قادما من برشلونة، وحقق معه لقب الدوري عام 2017 وكأس انكلترا عام 2018 ولقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" العام الفائت.

وقال بيدرو (32 عاما) في تغريدة عبر حسابه على تويتر بعد اللقاء "آخر مباراة لي في ستامفورد بريدج. شكرا لكل مشجع على الدعم على مر السنوات، وللنادي لإعطائي الفرصة لأكون +بلو+ (أزرقا) ولزملائي. ستكونون في قلبي للأبد. فلنصارع الآن على لقب كأس انكلترا".

ولم يلعب بيدرو سوى 11 مباراة هذا الموسم مع تشلسي مسجلا هدفا وحيدا، علما بأنه سجل 43 هدفا في جميع المسابقات مع النادي اللندني.

وستكون الفرصة متاحة أمامه للرحيل بلقب اضافي عندما يخوض تشلسي نهائي كأس انكلترا امام الغريم ارسنال على ملعب ويمبلي في الاول من أغسطس المقبل، الا ان لقبا في دوري الابطال هذا الموسم يبدو صعبا بعد خسارة الفريق بثلاثية نظيفة على ارضه امام بايرن ميونيخ الالماني في ذهاب ثمن النهائي.