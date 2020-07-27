شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يلخص رحلة نجاحه مع أستون فيلا: "ألم اليوم سيكون قوة غدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لخص محمود حسن "تريزيجية"، نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، قصة نجاحه في الفترة الأخيرة بالبريميرليج، بعدما ساهم بأهدافه المؤثرة فى إبقاء فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونشر تريزيجيه صور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا، "الألم الذي تشعر به اليوم سيكون القوة التى تشعر بها غدا.."

في سياق متصل، عبر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه عن سعادته البالغة ببقاء فريق أستون فيلا في الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعادل أمام وست هام 1-1، وخسارة واتفورد أمام آرسنال 3-2.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "الحمد لله، هذا فضل كبير من عند الله، ستحصل على مكافأة من الله، طالما تجتهد وتؤدي بشكل جيد في عملك".

وأضاف تريزيجيه: "كافأني الله طوال الموسم، كنت أحارب كثيرًا من أجل اللعب، أحيانًا ألعب وأحيانًا لا، كنت أؤمن أنني سأحصل على الفرصة طالما أجتهد، والحمد لله أنني كنت سببًا من أسباب بقاء الفريق في البريميرليج".

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وتابع النجم المصري: "لقد حققنا الفوز أمام كريستال بالاس، وإذا كنا تعادلنا أو خسرنا، كنا سنهبط بشكل رسمي، كذلك كنا نعلم صعوبة مواجهة آرسنال خاصة بعد فوزه على مانشستر سيتي وليفربول، بطل أوروبا، ولولا فوزنا في تلك المباراة كنا هبطنا".

ونجح فريق أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل، بعد تعادل الفيلانز خارج أرضه أمام مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 1-1 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من مسابقة البريميرليج.

استمرت المباراة سلبية حتى الدقيقة 84 حيث تقدم جاك جريليش بالهدف الأول للفيلانز، قبل ان يتعادل وست هام بعدها في دقيقتين عبر أندريه يارميلينكو في الدقيقة 86.

وبعد التعادل يرتفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 35 في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يهبط الثنائي بورنموث وأستون فيلا إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يلحقان بنورويتش سيتي الذى تأكد هبوطه.