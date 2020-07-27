شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر تصعيد أزمة عدم وصول الأجانب للجبلاية قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الإسماعيلى تصعيد أزمة تأخر عودة اللاعبين الأجانب للقاهرة لمسئولى اتحاد الكرة، لاسيما أن الدراويش اقترب من نهاية فترة الإعداد والمباريات الودية التى خاضها الفريق استعداداً لعودة بطولة الدورى دون ظهور الأجانب. وغادر خماسى الدراويش الأجنبى "التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا" إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى، وعاد الغينى بيكيتى سيلفا للإسماعيلية وانتظم فى تدريبات فريقه ولم تحدد موعد عودة الرباعى الآخر حتى الآن.

وأنهى الجهاز الإدارى بالنادى الإسماعيلى إجراءات وصول الرباعى الأجنبى بصفوف الفريق إلى القاهرة، وينتظر اللاعبون وصول الموافقات الأمنية لدخول البلاد للانتظام فى تدريبات الدراويش استعداداً لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية.

ومنذ ساعات قليلة، أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أن اتحاد الكرة وعدهم بحضور الأجانب ولكن لم يحدث، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "جمال محمد على قالنا فى طيارة هتعدى تجيب كل اللاعبين الأجانب فى الدورى بس لحد دلوقتى مجاش، معرفش المشكلة فى الطيارة ولا فى مين".

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20 كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22

على الجانب الأخر، حقق فريق الإسماعيلى فوزًا وديًا على نظيره مصر المقاصة بثلاثية دون رد فى اللقاء الذى جمعهما مساء الاحد على استاد الإسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، ثلاثية الدراويش حملت توقيع كل من أحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم وأحمد مدبولى بينما سجل للمقاصة محمد مسعد.