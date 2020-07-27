شوقى غريب يدرس السفر إلى إنجلترا لحسم مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، السفر إلى إنجلترا وعقد جلسة مع يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى لإقناعه بالموافقة على مشاركة محمد صلاح نجم الفريق مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، من منطلق تقدير المدير الفنى للنادى الإنجليزى وكذلك محمد صلاح، لاسيما أن المنتخب يرغب فى تحقيق إنجاز جديد فى الأولمبياد والفوز بميدالية أولمبية.

وقال شوقي غريب، فى تصريحات تليفزيونية، إن محمد صلاح، لاعب منتخبنا الأولمبي، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سيتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2022 ، مضيفا، "محمد صلاح لاعب كبير وبكل تأكيد سيكون معنا ولكن نضغط بقوة على ليفربول للموافقة ولكن إذا ناديه رفض فلن نتمكن من ضمه".

وعن انضمام محمود تريزيجيه المحترف بأستون فيلا الإنجليزي، قال غريب، "هو لاعب عالمى وسيحقق نجاحات أكبر، ومن المؤكد أنه مرشح بقوة فهو إضافة قوية".

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فى سياق متصل، قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي، لاعب مهم للغاية، وأحد أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية، ولكنه لن يكون متواجدا مع المنتخب الأولمبي الفترة المقبلة بعد الإتفاق مع حسام البدري على ضمه للمنتخب الأول الذى يستعد لمباريات هامة سواء فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف شوقى غريب فى تصريحات تليفزيونية، "اتفقت مع حسام البدرى على ضم رمضان صبحي لصفوف المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو".

وتابع غريب، "بالنسبة لاحتراف رمضان صبحي أو استمراره في الأهلي سيحدده ناديه هيدرسفيلد فهو صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبله".

وكشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن موقف طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب والمنتقل حديثا للنادي الأهلي، من الانضمام للمنتخب الأولمبي، حال عدم مشاركته مع الأهلي، وقال غريب، "طاهر محمد طاهر، لاعب مهم وعلى خلق كبير واحد الركائز الأساسية، ولكنه إذا لم يشارك مع الأهلي فسيدخل فى منافسة مع لاعبين آخرين بسبب عدم مشاركته وإثبات جدارته".