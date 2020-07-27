شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك قبل عودة الدورى: طموحك وأحلامك وقودك فى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق الزمالك، حكمة تحفيزية عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام، ونشر صورة خلال أحد تدريبات الفريق الأبيض وتصديه للكرات وعلق قائلا، "طموحك وأحلامك هما وقودك فى الحياة .. ف اسعى إليها جاهدا".

محمد أبو جبل الحارس الأساسى منذ بداية الموسم وكان أحد أسباب المهمة لحصول الزمالك على بطولتى السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والسوبر المحلى أمام الأهلى، وهو ما يجعل كارتيرون المدير الفنى للزمالك يفضل الاعتماد على أبو جبل فى الفترة المقبلة، بينما ينافس أبو جبل بقوة محمود جنش العائد من الإصابة الطويلة بقطع فى وتر إكيلس، حيث يرغب الأخير فى استعادة عرينه الذى فقده بسبب الإصابة أولا وتألق أبو جبل ثانيا، بينما يأتى محمد عواد فى المركز الثالث من حيث فرص التواجد فى تشكيلة الزمالك بعدما حصل على الفرصة كاملة مع انطلاق الموسم، إلا أنه لم يتمسك بالفرصة وتسبب فى خسارة الزمالك العديد من المباريات الهامة وكان أحد أسباب انعدام فرص الزمالك فى المنافسة على الدورى هذا الموسم.

ويدخل فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، معسكرًا جديدًا فى برج العرب، اليوم الإثنين، يتخلله عدد من المباريات الودية، بعدما اتفق الجهاز الفنى للفريق، مع نظيره بنادى طنطا على خوض مباراة ودية غدًا الثلاثاء، ببرج العرب، على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل، فى إطار لاستعداد لاستكمال منافسات النشاط الكروى، بعدما تقرر عودة الدورى الممتاز يوم 6 من أغسطس المقبل، ثم يحصل اللاعبون على راحة سلبية فى عيد الأضحى.

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