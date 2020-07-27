شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال فى أول تعليق بعد شفائه من كورونا: جاهز للعودة لتدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، الجماهير على حالته الصحية بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وقال عمرو جمال فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "الحمد لله تم شفائى من فيروس كورونا وغادرت المستشفى اليوم بعد تأكدى من سلبية العينة".

وأضاف "الغزال"، "خضعت لمسحة أمس الأول والحمد لله أصبحت سلبية، وخضعت لمسحة جديدة أمس، والنتيجة أوضحت أنها سلبية صباح اليوم لذلك غادرت المستشفى".

وتابع عمرو جمال، "أنا الآن فى طريقى إلى المنزل، سأحصل على راحة لبعض الأيام بتعليمات من الجهاز الفنى والطبى بنادى طلائع الجيش، وسأكون جاهزا بعدها للعودة للتدريبات مرة أخرى استعدادًا لعودة مباريات الدوري".

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وأعلن العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، شفاء عمرو جمال لاعب الفريق المعار من الأهلى من فيروس كورونا، بعدما خضع "الغزال" لمسحتى كورونا للتأكد من سلبية التحاليل. وكان عمرو جمال أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلا، "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

وحرص عدد من نجوم النادى الأهلى وبعض أفراد الجهاز الطبى على الاطمئنان على عمرو جمال، مهاجم المارد الأحمر المعار لطلائع الجيش، بعد ثبوت إصابته بكورونا لمساندته فى المحنة الصعبة، مؤكدين له ضرورة التماسك حتى يعبر تلك الأزمة بسلام.

وغادر عمرو جمال معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الاثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك، والتى أكدت وجود حالة إيجابية واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، ومن وخضوعه للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.