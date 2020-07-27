شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للسلة يقلص الدول المشاركة فى بطولة العالم 3x3 ومصر بالقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى لكرة السلة تقليص عدد الدول المقرر مشاركتها فى منافسات بطولة العالم 3x3 لمنتخبات تحت 18 سنة، والمقرر إقامتها فى الفترة من 26 إلى 30 أغسطس المقبل، بسبب فيروس كورونا، حيث كان مقررا مشاركة 20 دولة، وبعد تقليص العدد أصبح 12 دولة فقط.

ورغم تقليص عدد الدول المشاركة إلا أن المنتخب المصرى مازال فى قائمة المشاركين فى المنافسات، خاصة أن المنتخب المصرى الأول فى أفريقيا على مستوى كل الفئات العمرية، بالإضافة إلى الجهود التى بذلتها رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى ورئيس لجنة 3x3 بالاتحاد، مع مسئولى الاتحاد الدولى من اتصالات ونقاشات.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" إلغاء منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 12 يوليو المقبل ببلغاريا، وكان من المقرر أن يشارك فى البطولة المنتخب الوطنى لكرة السلة للناشئين، حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات استراليا وكندا وإيطاليا، وجاء قرار التأجيل من جانب الاتحاد الدولى، لتقام فى الفترة من 18 إلى 23 أغسطس، وهو نفس موعد إقامة بطولة كأس العالم للناشئات والتى تقام برومانيا.

قررت لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى إقامة بطولة كأس العالم للمهارات لمنتخبات الناشئين والناشئات والمقرر إقامتها فى الفترة من 18 إلى 23 أغسطس بالمركز الأولمبى بالمعادى، على أن يتم إعلان جدول المباريات ونظام المنافسة فور الإعلان عنها من جانب الاتحاد الدولى للعبة "فيبا"، واتفقت اللجنة على اختيار اللاعبين الذين شاركوا فى بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات الأخيرة التى قادت الفراعنة للتأهل للمونديال مع الاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة والذين شاركوا فى معسكرات سابقة مع المنتخبات، على أن ينضمون للمعسكر المفتوح للاستقرار على القائمة التى ستشارك فى المعسكر المغلق ثم البطولة .