شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تعقيم بالمقاولون استعداداً لاستضافة أسوان فى ثانى وديات الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى نادى المقاولون العرب حملة تعقيم شاملة استعداداً لاستضافة اللقاء الودى الذى سيجمعه بأسوان مساء غد، الثلاثاء، على استاد عثمان أحمد عثمان، فى ثانى وديات الجبل الأخضر، وكان المقاولون قد واجه أسوان يوم الثلاثاء الماضى فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث تقدم نادى أسوان فى الدقيقة 89 قبل أن يتعادل المقاولون عبر ناشئه زياد طلبة فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

فى سياق آخر، عقد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادى اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين فى حضور محمد رضوان رئيس القطاع، وأثنى المشرف على الكرة بالمجهود الكبير الذى قدمه مدربى القطاع الموسم الماضي، وأوصى المشرف على الكرة خلال الاجتماع مدربى القطاع بمواصلة المشوار بنجاح والتركيز فى المهمة التى تتطلب تقديم عناصر مميزة بالإضافة لتحقيق نتائج إيجابية حتى يظل القطاع متصدر ومتقدم على العديد من القطاعات.

وأكد محمد عادل على كامل الدعم للمدربين والأجهزة الفنية وكذلك رئيس القطاع، مشيرًا إلى أن الجميع فى النادى يقف خلف قطاع الناشئين الذى سيظل العمود الفقرى للفريق الأول والعناصر المميزة يتم تصعيدها مباشرًا للمشاركة مع الفريق الأول أمثال الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002 ويوسف أبوهشيمة هاف 2003.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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المقاولون