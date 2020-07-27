الامارات | مرتضى منصور يفكر في الترشح لرئاسة النادي الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يفكر في الترشح لرئاسة النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار، مرتضى منصور أنه مازال يتمتع بالعضوية العاملة في النادي الأهلي، ما يمنحه الحق في الترشح لرئاسة النادي الأحمر، ليصبح بذلك أول رئيس للناديين.

وقال مرتضى منصور في تصريحات إعلامية عقب اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزمالك أمس: "أثق أن أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي يحبونني، ولو ترشحت للانتخابات قد أفوز".

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وأضاف رئيس نادي الزمالك: "النادي حصل على 30 بطولة من بينها 11 بطولة في كرة القدم، خلال الفترة التي توليت فيها رئاسة النادي وتعادلت مع بطولات الأهلي، في الماضي كانوا يحصلون على 11 بطولة والزمالك يحصل على بطولة واحدة، وتعادلت معهم بينما تفوقت على محمود الخطيب الذي حصل على ثلاث بطولات فقط، بينما جمعت أنا خمس بطولات".

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