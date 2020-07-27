الامارات | رئيس برشلونة يحسم مصير ميسي مع "البلوغرانا"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يحسم مصير ميسي مع "البلوغرانا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أنه لا تساوره أي شكوك في أن القائد ليونيل ميسي سيوقع عقداً جديداً مع البرسا.

ووصف ميسي الذي ينتهي تعاقده في 2021، فريقه بأنه "ضعيف" و"متذبذب"، بعد أن خسر لقب الدوري لصالح ريال مدريد.

Advertisements

وقال بارتوميو لصحيفة موندو ديبورتيفو: "ميسي عدة مرات أكد أنه يرغب في الاعتزال هنا، ولا تساورني أي شكوك في أنه سيوقع عقداً جديداً".

وارتبط مهاجم باريس سان جيرمان نيمار بالعودة لاستاد نو كامب لكن بارتوميو قال إن السبيل الوحيد أمام برشلونة لاستعادة اللاعب البرازيلي سيكون عن طريق صفقة تبادلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news