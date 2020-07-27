الامارات | بالفيديو.. رونالدو بهنئ بن عطية وجماهير يوفنتوس العرب: "مبروكين والله"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو جماهير يوفنتوس باللغة العربية خلال اتصال جمعه مع لاعب الفريق السابق المغربي مهدي بن عطية، وقال: مبروكين والله.. والله". وكان فريق "السيدة العجوز" قد حسم لقب الدوري الإيطالي أمس الأحد بعد الفوز على سامبدوريا بهدفين نظيفين سجل منهما "الدون" الهدف الأول فيما أهدر ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 31 هدفاً وصيفاً لقائمة الهدافين خلف مهاجم لاتسيو الإيطالي شيرو إيموبيلي الذي يتصدر بـ 34 هدفاً.

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