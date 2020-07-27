شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة للرباعي المصري المتألق في إنجلترا: فخورون بما قدمتموه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى وائل جمعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الرباعي المصري في إنجلترا، محمد صلاح، نجم ليفربول، ولاعبا أستون فيلا محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، وأحمد حجازي، مدافع ويست بروميتش.
ونشر «جمعة» صورة تجمع الرباعي، وأرفقها بتعليق: «فخورون بما قدمتموه هذا الموسم، وإن شاء الله دائمًا للأفضل».
وواصل محمد صلاح تألقه في صفوف ليفربول، وحصد معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما ساهم الثنائي تريزيجيه والمحمدي، بعروضهما المميزة في بقاء أستون فيلا في البريميرليج، كما نجح حجازي رفقة زملائه في ويست بروميتش في التأهل مجددًا للدوري الإنجليزي.
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