شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لبرشلونة قبل مباراة نابولي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق برشلونة الإسباني، ضربة موجعة قبل مواجهة نابولي المرتقبة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبحسب صحيفة «ماركا»، أن رونالد أراخو مدافع برشلونة، تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن، خلال مشاركته في مباراة الرديف أمام ساباديل، في نهائي تصفيات الترقي لدوري الدرجة الثانية.

وأضافت أن مشاركة أراخو في لقاء نابولي، محل شك، مشيرة إلى أن ذلك يضع سيتين في موقف صعب، خاصة وأن جيرارد بيكيه سيكون المدافع الوحيد الجاهز بنسبة 100%.

ولفتت الصحيفة إلى أن صامويل أومتيتي لن يشارك في مباراة نابولي، أما كليمنت لينجليت يتعافى من بعض الانزعاجات في الفخذ، بالإضافة إلى بعض الغيابات الأخرى مثل فيدال وبوسكيتس لتراكم البطاقات.

يذكر أن برشلونة تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سان باولو بنتيجة (1-1)، ويستعد الفريقان لموقعة الإياب في الكامب نو، في 8 أغسطس المقبل.

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