شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يجري تحليل مزرعة بتوصية ألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي تحليل مزرعة، حيث تم أخذ العينة من منطقة القدم بناءاً على طلب من الطبيب الألماني المشرف على علاجه قبل سفره لهناك خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على آخر مستجدات إصابته، وتحديد موعد عودته لتدريبات فريقه بدقة.

ومنعت جائحة كورونا سفر اللاعب منذ فترة، إلا أن عودة الطيران فتحت الباب من جديد أمام سفر اللاعب لمواصلة رحلته العلاجية بشكل طبيعى، وحدد الأطباء موعد تقريبى لعودة كريم نيدفيد للتدريبات وهو فى شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد استكمال شفائه من إصابة القطع فى غضروف الركبة، وكان كريم نيدفيد قد تلقى في وقت سابق تطمينات من الخبير الألماني هيرمان ماير بأن البرنامج العلاجي الذى خضع له اللاعب طوال الفترة الماضية يسير بشكل جيد وأن اللاعب قام بتنفيذه بشكل جيد بما يسمح له بدء مرحلة جديدة في التأهيل للتعافي من جراحة غضروف الركبة التى أجراها نيدفيد منذ فترة.

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وأرسل كريم نيدفيد فيديوهات تتضمن حالته وخطوات التأهيل حالياً للخبير الالماني ماير وأكد الأخير للأول أنه بات قادراً على خضوض تدريبات الجيم بعدما انتهى من برنامج علاجي وتأهيل لعدة أشهر ويقوم طبيب مصري يعمل فى مؤسسة "شون كلينك" الألمانية التى أجرى فيها نيدفيد الجراحة قبل عدة أشهر بمتابعة عملية تأهيل اللاعب حالياً في المنزل، حيث استغل نيدفيد تواجد الطبيب المصري في القاهرة حالياً وطلب منه الأشرف ومتابعة عملية التأهيل طوال الفترة الماضية وهو ما حدث.

وأصيب كريم نيدفيد خلال أبريل قبل الماضى، بقطع فى غضروف الركبة، أجرى على إثره عملية خياطة غضروف الركبة لكن اللاعب اشتكى من الآلام خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية وتعرض اللاعب للإصابة برشح وإلتهاب في الغشاء الزلالي بالركبة بعد 3 أشهر من العملية الجراحية بسبب التسرع فى تأهيل اللاعب بأحد مراكز التأهيل فى ألمانيا ليقوم اللاعب بإجراء جراحة أخرى وقام بإزالة الغشاء الزلالى.