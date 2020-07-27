شكرا لقرائتكم 2 مليون إسترليني تفصل رمضان صبحي عن البقاء في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها المُكثفة لشراء رمضان صبحي لاعب الفريق بشكل نهائي من ناديه الإنجليزي هيدرسيفلد بعدما أوصلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني بالإبقاء على اللاعب وهي الرغبة التى رحّبت بها لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح لذا بدأ الاهلي رحلة التفاوض الجاد مع النادي الإنجليزي لشراء اللاعب الذي يُعد واحداً من أهم لاعبي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة وشهدت المفاوضات الأخيرة تطورات كثيرة لكن الخلاف المالي مازال يمثل أزمة ووفقاً لمصدر في الأهلي فأن الفارق بين ما عرضه الاهلي وبين ما طلبه هيدرسيفلد لبيع اللاعب يصل لـ2 مليون جنيه إسترليني أي ما يقرب من 41 مليون جنيه مصري فقد وصل عرض الأهلي عند 3 ملايين و500 ألف يورو أمام النادي الانجليزي فأبدى مرونه في النزول بطلباته المالية من 7 إلى 5 مليون و500 ألف جنيه إسترليني لكن مازال المبلغ مُبالغ فيه بالنسبة للأهلي ولا يتناسب مع خزينة القلعة الحمراء التى تُعاني حالياً جراء جائحة كورونا التى تسببت في تجميد النشاط الرياضي في العالم .

من جانبه ، جدد رمضان صبحى رغبته فى البقاء بالقلعة الحمراء وعدم العودة لأوروبا، فى ظل ضعف العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، وعلم "اليوم السابع" أن رمضان تحدث مع أحد مسئولى النادى منذ أيام، وأكد خلال الجلسة السريعة التى جمعتهما أنه يرغب فى البقاء مع الأهلى لأن العروض التى وصلته من أوروبا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية، سواء الأول أو الأولمبى، وأكد رمضان أنه يرغب فى نجاح المفاوضات الجارية حالياً بين الاهلى وهيدرسفيلد من أجل انتقاله نهائياً للقلعة الحمر ، فيما كشف نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، أن الأخير لن يلعب فى مصر إلا للقلعة الحمراء، موضحا أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلى أنه إذا لم يصل اللاعب عرض مميز فى أوروبا سيستمر مع الأهلى، خاصة أن الأحمر يرغب فى الإبقاء على اللاعب كما أن هيدرسفيلد عنه الرغبة فى البيع، وقال شوقى إن رمضان صبحى تلقى عروضاً من أندية فى تركيا وروسيا واليونان والبرتغال، مشدداً على أن هيدرسفيلد سيبيع رمضان صبحى بشكل نهائى هذا الموسم، خاصة أن عقده ينتهى بعد عامين وإذا لم يبعه سيخسر كثيرا فى تسويقه بعد ذلك.