بندق يحتفل بعيد ميلاده الـ50

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جدة - عمرو شويل يحتفل خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده الـ "50" اليوم الاثنين، كونه من مواليد 27 يوليو 1970.

وبدأ بندق رحلته مع كرة القدم من قطاع الناشئين بنادي هيليوبوليس بمصر الجديدة، وانتقل إلى الزمالك ليبدأ مسيرة النجاح الكبير.

ولعب خالد الغندور أول مباراة رسمية مع الفريق الأول للزمالك ضد نادي المقاولون العرب في الدوري المصري نسخة 1988-1989 وإنتهت بالتعادل السلبي بعد أن صعده عصام بهيج للفريق الأول، بينما كان أول لقاء ديربي لعبهُ خالد الغندور كان في نصف نهائي كأس مصر موسم 1990-1991 وإنتهت بفوز الأهلي 2- صفر.

خاض الغندور مع الزمالك حوالي 209 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 29 هدفا، منها 8 أهداف فى بطولات أفريقيا في الفترة من 1992 حتى 2004

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كما خاض الغندور تجربة احتراف فى صفوف نادي كاظمة الكويتي فى موسم 1997 – 1998، قبل العودة الي نادي الزمالك حتي موسم 2004، وانتقل بعدها لنادي الترسانة قبل أن يعلن اعتزاله الكرة رسميا فى 2005.

خالد الغندور أكثر لاعبي الزمالك تتويجا بالألقاب، حيث حصل مع الأبيض علي 17 بطولة محلية وقارية و عالمية ، حيث توج ب 4 بطولات دوري ممتاز مصري، و لقبين كأس مصر ، و لقبين كأس سوبر مصري، و 3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، و لقب أفريقيا أبطال الكئوس “مرة واحدة”، و كأس السوبر الافريقي ” 3 مرات”، و كأس أفرو آسيوية “مرة واحدة”،كأس السوبر المصري السعودي”مرة واحدة” بخلاف بطولة كأس العرب مع منتخب مصر موسم 1992.

ولم يكن خالد الغندور الشهير ببندق محظوظًا على المستوى الدولي فشارك في مباريات قليلة مع منتخب مصر الأول تعد على أصابع اليد الواحدة، وتعتبر مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد برشلونة 1992 أبرز إنجازاته الدولية، بجانب البطولة العربية في سوريا ودورة ودية أخرى في الإمارات.

واتجه الغندور للعمل الإداري عقب اعتزاله، ولكنه لم يستمر في منصب مدير فريق نادي الزمالك، ليفضل الاتجاه للفن، ولكنه لم يستمر طويلاً بعد مشاركته في فيلم "زي الهوا" مع خالد النبوي وغادة عبد الرازق وداليا البحيري في دور "زغلول"، وفضل بدء مسيرته الإعلامية التي انطلقت من إذاعة الشباب والرياضة ووصلت لقناة الزمالك الان.