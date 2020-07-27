شكرا لقرائتكم عبد الرحمن: الأهلي سينهي الدوري بفارق كبير.. والزمالك يكتفي ببطولات "اليوم الواحد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن عادل عبد الرحمن نجم الاهلى الاسبق بأن الفريق الاحمر سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم بفارق كبير بفضل الاستقرار الادارى الذي ينعم به، لاسيما وأن الزمالك سوف يكتفى ببطولات "اليوم الواحد".

وقال عادل عبد الرحمن فى تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت :"قرار اللجنة الخماسية بعودة بطولة الدوري بمساندة الدولة انتصار كبير لكرة القدم وعشاقها ، ولا أتفهم سر الربط بين عودة الدوري وتتويج الاهلى ، إذن لابد أن يتم الربط بين عودة الدوري الانجليزى وتتويج ليفربول وكذلك الدوري الاسبانى والايطالى وغيره".

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أردف: "كل المدربين الذين رفضوا عودة الدوري إما يخشون الاقالة أو تراجع النتائج أو يلعبون على وتر الجماهير بتصريحات لا داعى لها ، النادى الوحيد الذى كان ثابتاً على موقفه كان هو الاهلى ، اغلب العاملون فى الوسط الكروى يبحثون عن مصالحهم الشخصية أولا".

وعن المنافسة على درع الدوري قال نجم الاهلى :"من ثانى أسبوع فى المسابقة قولت الاهلى هياخد اللقب وبفارق كبير عشان قارنت بين الاهلى والزمالك مع احترامى لكل الفرق ولكن وجدت أن القطبين بينهم نجوم كثيرون ولكن كفة الاهلى ارجح بفضل الاستقرار فأيقنت أن الاهلى سيتوج بطلا للبطولات ذات النفس الطويل فيما سيكتفى الزمالك ببطولات اليوم الواحد وهو ماحدث بالفعل ، ومع عودة الدوري وتغير مستوى الفرق بعد التوقف الطويل وحتى مع احتمالية تراجع الاهلى سيحصد اللقب "مستريح".

وفى وقت سابق ، كشف عادل عبد الرحمن رئيس قطاع الناشئين بالنادى الاهلى سابقا، أن أيمن حفنى لاعب فريق المقاولون العرب حاليا والزمالك السابق موهبة أكبر وأفضل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، لكن الأخير اجتهد وأستغل سرعته ومهارته إلى أن أصبح واحداً من أفضل اللاعبين فى العالم، وأوضح عادل عبد الرحمن خلال تصريحات تلفزيوينة أن المجاملة فى تعيين المدربين بقطاع الناشئين أخطر من المجاملة فى اللاعبين وتدريب الفرق الكبيرة أسهل من تدريب الناشئين، ووصف عادل عبد الرحمن الاكاديميات الخاصة لكرة القدم بـ" النصباية " وأنه لابد من محاربة الاكاديميات مثل مراكز الدروس الخصوصية .