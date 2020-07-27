شكرا لقرائتكم تقليص عدد الدول المشاركة في بطولة العالم للسلة "3x3" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قلص الاتحاد الدولى لكرة السلة عدد الدول المقرر مشاركتها في منافسات بطولة العالم 3x3 لمنتخبات تحت 18 سنة ، والمقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس المقبل ، بسبب فيروس كورونا ، حيث كان مقرر مشاركة 20 دولة ، وبعد تقليص العدد أصبح 12 دولة فقط.

ورغم تقليص عدد الدول المشاركة إلا أن المنتخب المصرى مازال في قائمة المشاركين في المنافسات ، خاصة وأن المنتخب المصرى الأول في أفريقيا على مستوى كل الفئات العمرية ، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى ورئيس لجنة 3x3 بالاتحاد ، مع مسئولي الاتحاد الدولى من اتصالات ونقاشات .

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وقرر الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" إلغاء منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 12 يوليو المقبل ببلغاريا، وكان من المقرر أن يشارك فى البطولة المنتخب الوطنى لكرة السلة للناشئين، حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات استراليا وكندا وإيطاليا، وجاء قرار التأجيل من جانب الاتحاد الدولى، لتقام فى الفترة من 18 إلى 23 أغسطس، وهو نفس موعد إقامة بطولة كأس العالم للناشئات والتى تقام برومانيا

قررت لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى إقامة بطولة كأس العالم للمهارات لمنتخبات الناشئين والناشئات والمقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 23 أغسطس بالمركز الأولمبى بالمعادى، على أن يتم إعلان جدول المباريات ونظام المنافسة فور الإعلان عنها من جانب الاتحاد الدولى للعبة "فيبا"، واتفقت اللجنة على اختيار اللاعبين الذين شاركوا في بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات الأخيرة التي قادت الفراعنة للتأهل للمونديال مع الاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة والذين شاركوا في معسكرات سابقة مع المنتخبات، على أن ينضمون للمعسكر المفتوح للاستقرار على القائمة التي ستشارك في المعسكر المغلق ثم البطولة .