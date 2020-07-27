شكرا لقرائتكم حملة تعقيم شاملة بالمقاولون قبل ودية أسوان الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو نادي المقاولون العرب، بحملة تعقيم شاملة استعداداً لاستضافة اللقاء الودي الذي سيجمعه بنظيره أسوان مساء غد الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان، في ثاني وديات الجبل الأخضر.

كان المقاولون قد واجه أسوان يوم الثلاثاء الماضي في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث تقدم نادي أسوان في الدقيقة 89 قبل أن يتعادل المقاولون عبر ناشئه زياد طلبة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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على جانب آخر، عقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشين في حضور محمد رضوان رئيس القطاع، وأثنى المشرف على الكرة بالمجهود الكبير الذى قدمه مدربي القطاع الموسم الماضي، وأوصى المشرف على الكرة خلال الاجتماع مدربي القطاع بمواصلة المشوار بنجاح والتركيز في المهمة التى تتطلب تقديم عناصر مميزة بالإضافة لتحقيق نتائج إيجابية حتى يظل القطاع متصدر ومتقدم على العديد من القطاعات .

وأكد محمد عادل على كامل الدعم للمدربين والاجهزة الفنية وكذلك رئيس القطاع مشيرًا إلى أن الجميع في النادى يقف خلف قطاع الناشئين الذى سيظل العمود الفقرى للفريق الأول والعناصر المميزة يتم تصعيدها مباشرًا للمشاركة مع الفريق الأول أمثال الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002 ويوسف أبوهشيمة هاف 2003.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.