شكرا لقرائتكم زي النهاردة من 15 عام.. الصخرة بقود الأهلي للتتويج بطلا للسوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج الاهلى بطلا لكأس السوبر المحلى في مثل هذا اليوم 27 يوليو 2005 ، بعدما فاز على انبى بهدف دون رد سجله وائل جمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ليعلن تتويج المارد الأحمر بلقبه الثانى في بطولة السوبر .

وسجل وائل جمعة الهدف في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول في شباك الفريق البترولى بقيادة الراحل طه بصري في النسخة الخامسة للبطولة.

وأدار المباراة المونديالي عصام عبدالفتاح، الذي أشهر البطاقة الحمراء للاعب محمد يونس ، أهدر عماد متعب ضربة جزاء تحصل عليها محمد بركات، وتصدي لها مصطفي كمال.

جاء تشكيل الأهلي البطل مكونا من: عصام الحضري، عماد النحاس، وائل جمعة، أحمد السيد، إسلام الشاطر (وائل رياض شيتوس)، محمد شوقي، محمد أبوتريكة (محمد بركات)، الأنجولي أمادو فلافيو، عماد متعب

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أما تشكيل إنبي فضم كلا من: مصطفي كمال، عمرو عبدالعزيز "عبده"، عمرو فهيم، محمد يونس، النيجيري غزالي محمد (أحمد صلاح الشهير بحمادة شنح)، محمد ثابت صاروخ (رضا شحاتة)، عمرو زكي، مجدي عبدالعاطي (عبدالحميد حسن ميدو).

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.