شكرا لقرائتكم عبد الرحمن: أتمنى موافقة الأهلي على بقاء أحمد فتحي لو تراجع عن قرار الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض عادل عبد الرحمن نجم الاهلى الاسبق فكرة الرضوخ لقرار رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء بعد اعلان انتقاله لبيراميدز مطالباً مسئولى القلعة الحمراء بالموافقة على عودته حال طلب اللاعب ذلك .

وقال عادل عبد الرحمن فى تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت :" ممكن أحمد فتحى ميلعبش لبيراميدز ، وارد جدا ، وفى حالة قيام فتحى بمفاتحة مسئولى الاهلى بشأن رغبته فى استكمال مسيرته مع القلعة الحمراء ، أتمنى أن يوافق الاهلى لابد أن يكون هناك تغيير فى الرؤي وتسهيلات فى هذا الشأن".

وعن صالح جمعة قال عادل عبد الرحمن :"لاعب يمتعك كورة ، بس الناس مش هتفضل تسامحه عالطول ونفسى ميندمش على أخر فرصة ليه فى الاهلى ويتمسك بيها ويصالح جماهيره بعد اللى فات".

وعن العناصر التى يتوقع تألقها مع عودة الدوري قال عادل عبد الرحمن :"مصطفى محمد ورمضان صبحى ووليد سليمان لاعبون ذو ثقل كبير ، وحينما سألونى عن تمديد تعاقد وليد سليمان قولت يستحق مبالغ أكثر مما أعطاه الاهلى فهو خبرة ولاعب كبير بالفعل ".

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وعن صفقة طاهر محمد طاهر قال نجم الاهلى:"طالبت بضمه للأهلى منذ 3 سنوات فهو مشروع تجارى للأهلى ، سيحترف ويجنى الاهلى الاموال من وراءه بعد سنتين يفيدنا فنياً فى أرض الملعب".

وعن تطلعاته التدريبية قال عادل عبد الرحمن :"تجربة سموحة الناس فهمتها غلط رغم إشادة المهندس فرج عامر بقدراتى وحسيت أنى ماليش أرضية فى مصر مع أنى مسكت أندية سعودية دون واسطة وبفضل عملى واجتهادى ، وبحلم بتدريب فرقة من أول الموسم أشترى اللاعبين وأعمل فترة إعداد بعيداً عن تولى الفرق فى منتصف الموسم ".

وعن محمد صلاح قال عادل عبد الرحمن :"نموذج وطنى مشرف ، يخدم مصر وليس مصر هى التى تخدمه ، فى لحظة التتويج لم ينسى وطنه ، لابد أن نبحث عن هؤلاء الباحثون عن خدمة الوطن زهقنا من الباحثون عن خدمة مصالحهم الشخصية".

وكشف عادل عبد الرحمن معاناته مع النوم قائلا :"بنام كل يوم بعد الفجر بصعوبة وحينما كنت لاعبا فى السعودية ذهبت لطبيب ليعالجنى مكنتش بنام غير كل 48 ساعة ونصحنى بالذهاب للسرير مقتولا من التعب حتى أنام عالطول ".