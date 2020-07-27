شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف موعد تقليص الأجانب فى الدورى بعد تأجيل القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022 ، بعد تأجيل القرار، حيث كان من المقرر تفعيله الموسم المقبل بناءً على الاتفاق مع الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، والتأكيد على ذلك فى لائحة القيد بالموسم الحالى.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم استجابوا لطلبات الأندية بشأن عدم تقليص أعداد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد، رغم أن الأندية وافقت بداية الموسم الجارى على تقليص الأجانب وتم إرسال لائحة القيد لهم على هذا الأساس مطلع الموسم.

وأضاف مسئولو اللجنة الخماسية أنه بعد التشاور مع الأندية مؤخرا تبين أن جميعهم لن يستطيع تسويق لاعبيه الأجانب ما يعرضهم لخسائر مالية فادحة لذا تم التراجع عن القرار فى الموسم المقبل.

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وأوضح اتحاد الكرة أنه تم تمديد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو سوريا أو فلسطين كلاعب محلى فى الموسم الجديد، بجانب 4 أجانب فى القائمة ليصبح من حق كل فريق قيد 5 أجانب فى الموسم المقبل.

فى شأن مختلف، رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، طلب مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرا عبر الفيديو كونفرانس، بعقد الجمعية العمومية بحضور 225 ناديا بعد خطاب اللجنة الأولمبية برفض عقد الجمعية العمومية الا بنهاية الموسم حتى يتم تصنيف الأندية وتحديد من لهم حق الحضور.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية لمندوبى الفيفا أن هذا الأمر مرفوض لأنه يعرض الجمعية العمومية للبطلان خاصة بعد استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية بعد صدور القانون الجديد الخاص بمراكز الشباب وعدم توفيق أوضاعهم، بجانب أن أغلب الأندية لن ترضى عن اللائحة التى تقلص عدد الجمعية العمومية وسيتم رفض البنود التى وضعها اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة كى يتم تقليص الجمعية العمومية على أساسها.