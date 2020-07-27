شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لفراعنة الدورى الإنجليزي: فخورون بما قدمتموه.. ودائما للأفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر، فراعنة الدوري الإنجليزي "محمد صلاح نجم ليفربول، محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى لاعبا أستون فيلا، وأحمد حجازى مدافع وست بروميتش"، ونشر وائل جمعة صورة للرباعي المصرى عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق قائلا، "فخورون بما قدمتموه هذا الموسم وإن شاء الله دائما للأفضل".
في سياق متصل، أعرب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عن سعادته وارتياحه بنجاح الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في الإبقاء رسميًا علي فريقهما أستون فيلا بالبريميرليج، وأثنى الجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذله الثنائي في المباريات الأخيرة ما ساهم في نجاح الفريق في عدم الهبوط الذي كان يصارعه في الدوري.
وتمنى المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي التوفيق لهما ولجميع المحترفين في تحقيق كل الأهداف التي تعود على المنتخب الوطني بالنفع والفائدة.
ونجح فريق أستون فيلا، الذى يضم بين صفوفه ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل، بعد تعادل الفيلانز خارج أرضه اليوم أمام مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 1-1 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من مسابقة البريميرليج.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة لفراعنة الدورى الإنجليزي: فخورون بما قدمتموه.. ودائما للأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.