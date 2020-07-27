شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لفراعنة الدورى الإنجليزي: فخورون بما قدمتموه.. ودائما للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر، فراعنة الدوري الإنجليزي "محمد صلاح نجم ليفربول، محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى لاعبا أستون فيلا، وأحمد حجازى مدافع وست بروميتش"، ونشر وائل جمعة صورة للرباعي المصرى عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق قائلا، "فخورون بما قدمتموه هذا الموسم وإن شاء الله دائما للأفضل".

في سياق متصل، أعرب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عن سعادته وارتياحه بنجاح الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في الإبقاء رسميًا علي فريقهما أستون فيلا بالبريميرليج، وأثنى الجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذله الثنائي في المباريات الأخيرة ما ساهم في نجاح الفريق في عدم الهبوط الذي كان يصارعه في الدوري.

وتعادل أستون فيلا أمام ويستهام إيجابيًا بهدف لكل منهما لينجو فريق المحمدي وتريزيجيه من الهبوط ويبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتمنى المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي التوفيق لهما ولجميع المحترفين في تحقيق كل الأهداف التي تعود على المنتخب الوطني بالنفع والفائدة.