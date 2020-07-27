شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع البدرى على إلغاء معسكر المنتخب فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على إلغاء معسكر الفراعنة في شهر أكتوبر المقبل، سواء في حالة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه سيتضمن مباراة ودية أو في حالة إقامة مباريات دوري أبطال أفريقيا المتبقية في الفترة من 25 سبتمبر حتي 10 أكتوبر المقبلين ما يعني إلغاء معسكر المنتخب بقرار من الاتحاد الأفريقي "كاف" في هذه الحالة، على أن يتم إقامة مباريات الدوري في هذه الفترة بعيدًا عن الأهلي والزمالك والكونفدرالية.

وعلق مصدر مسئول في اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على ما إذا كان يواجه الاتحاد أزمة في وضع جدول الدوري، بسبب المواعيد المقترحة لنصف نهائي ونهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وقال المصدر أن اللجنة الخماسية علي علم بالمواعيد المقترحة من جانب لجنة الأندية بـ"كاف" من فترة وهي في النهاية غير رسمية، وفي كل الأحوال فإن اتحاد الكرة على علم بأن "كاف" سيقيم المباريات المتبقية على 3 أسابيع.

ويواجه الوداد المغربى نظيره الأهلى فى مباراة نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها خلال شهر سبتمبر المقبل، ويلعب الزمالك، مع نظيره فريق الرجاء المغربى، في المواجهة الثانية من دورى أبطال أفريقيا.

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وأضاف المصدر: "إذا تم اعتماد هذه المواعيد فاتحاد الكرة لديه خطة واضحة بما يتوافق مع مصلحة الأندية المصرية المشاركة في البطولتين، سواء الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، أو بيراميدز في الكونفدرالية".