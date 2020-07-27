شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف التغييرات على الكرة الموحدة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الكرة الموحدة لمباريات الدورى المصرى فى الموسم الجديد سيكون شكلها مختلفاً عن الكرة الموحدة لمباريات الدور الثانى لهذا الموسم، حيث تم الاتفاق مع الشركة الراعية على أن تكتسى الكرة الموحدة بعلم مصر بجانب شعار الاتحاد المصرى لكرة القدم مع وضع أسماء الأندية على الكرات.

واتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع الشركة الراعية لملابس المنتخب الوطنى على تخصيص 3000 كرة موحدة تحمل هوية الدورى المصرى فى الموسم الجديد، يتم توزيعها على أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى، وكشف محمد فضل عضو اتحاد الكرة أن الجبلاية ستحصل على نسبة من عائد بيع الشركة الراعية للكرة الموحدة التى تحمل شعار الدورى المصرى كإحدى طرق تنمية موارد اتحاد الكرة.

فى شأن مختلف، اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى على إلغاء معسكر الفراعنة فى شهر أكتوبر المقبل، سواء فى حالة إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أنه سيتضمن مباراة ودية أو فى حال إقامة مباريات دورى أبطال أفريقيا المتبقية فى الفترة من 25 سبتمبر حتى 10 أكتوبر المقبلين، ما يعنى إلغاء معسكر المنتخب بقرار من الاتحاد الأفريقى "كاف" فى هذه الحالة، على أن يتم إقامة مباريات الدورى فى هذه الفترة بعيدًا عن الأهلى والزمالك والكونفدرالية.

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وعلق مصدر مسئول فى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على ما إذا كان يواجه الاتحاد أزمة فى وضع جدول الدوري، بسبب المواعيد المقترحة لنصف نهائى ونهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية، وقال المصدر إن اللجنة الخماسية على علم بالمواعيد المقترحة من جانب لجنة الأندية بـ"كاف" من فترة وهى فى النهاية غير رسمية، وفى كل الأحوال فإن اتحاد الكرة على علم بأن "كاف" سيقيم المباريات المتبقية على 3 أسابيع.

ويواجه الوداد المغربى نظيره الأهلى فى مباراة نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها خلال شهر سبتمبر المقبل، ويلعب الزمالك، مع نظيره فريق الرجاء المغربى، فى المواجهة الثانية من دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر، "إذا تم اعتماد هذه المواعيد فاتحاد الكرة لديه خطة واضحة بما يتوافق مع مصلحة الأندية المصرية المشاركة فى البطولتين، سواء الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، أو بيراميدز فى الكونفدرالية".