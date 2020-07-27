شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. وائل جمعة يقود الأهلى للفوز بالسوبر المحلى بلدغة قاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 27 يوليو 2005، توج النادى الأهلى بطلاً لكأس السوبر المحلى بعد الفوز على إنبى بهدف دون رد سجله وائل جمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ليعلن تتويج المارد الأحمر بلقبه الثانى فى بطولة السوبر، وائل جمعة سجل الهدف فى الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافى الأول فى شباك الفريق البترولى بقيادة الراحل طه بصرى فى النسخة الخامسة للبطولة.

أدار المباراة المونديالى عصام عبد الفتاح، الذى أشهر البطاقة الحمراء للاعب محمد يونس، أهدر عماد متعب ضربة جزاء تحصل عليها محمد بركات، وتصدى لها مصطفى كمال.

جاء تشكيل الأهلي البطل مكونا من: عصام الحضري، عماد النحاس، وائل جمعة، أحمد السيد، إسلام الشاطر (وائل رياض شيتوس)، محمد شوقي، محمد أبوتريكة (محمد بركات)، الأنجولى أمادو فلافيو، عماد متعب

أما تشكيل إنبى فضم كلاً من: مصطفى كمال، عمرو عبد العزيز "عبده"، عمرو فهيم، محمد يونس، النيجيرى غزالى محمد (أحمد صلاح الشهير بحمادة شنح)، محمد ثابت صاروخ (رضا شحاتة)، عمرو زكي، مجدى عبدالعاطى (عبدالحميد حسن ميدو).

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.