شكرا لقرائتكم خبر عن "تحليل مزرعة" لكريم نيدفيد فى الأهلي قبل سفرة لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى كريم نيدفيد، لاعب النادى الأهلى، تحليل مزرعة وتم أخذ العينة من منطقة القدم بناءً على طلب من الطبيب الألمانى المشرف على علاجه قبل سفره لهناك خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على آخر مستجدات إصابته، وتحديد موعد عودته لتدريبات فريقه بدقة، ومنعت جائحة كورونا سفر اللاعب منذ فترة، إلا أن عودة الطيران فتحت الباب من جديد أمام سفر اللاعب لمواصلة رحلته العلاجية بشكل طبيعى.

وحدد الأطباء موعدا تقريبيا لعودة كريم نيدفيد للتدريبات وهو فى شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد استكمال شفائه من إصابة القطع فى غضروف الركبة، وكان كريم نيدفيد قد تلقى فى وقت سابق تطمينات من الخبير الألمانى هيرمان ماير بأن البرنامج العلاجى الذى خضع له اللاعب طوال الفترة الماضية يسير بشكل جيد، وأن اللاعب نفذه بشكل جيد بما يسمح له بدء مرحلة جديدة فى التأهيل للتعافى من جراحة غضروف الركبة التى أجراها نيدفيد منذ فترة.

وأرسل كريم نيدفيد فيديوهات تتضمن حالته وخطوات التأهيل حالياً للخبير الالمانى ماير وأكد الأخير للأول أنه بات قادراً على خضوض تدريبات الجيم بعدما انتهى من برنامج علاجى وتأهيل لعدة أشهر ويقوم طبيب مصرى يعمل فى مؤسسة "شون كلينك" الألمانية التى أجرى فيها نيدفيد الجراحة قبل عدة أشهر بمتابعة عملية تأهيل اللاعب حالياً فى المنزل، حيث استغل نيدفيد تواجد الطبيب المصرى فى القاهرة حالياً وطلب منه الإشرف ومتابعة عملية التأهيل طوال الفترة الماضية وهو ما حدث.

وأصيب كريم نيدفيد، خلال أبريل قبل الماضى، بقطع فى غضروف الركبة، أجرى على إثره عملية خياطة غضروف الركبة لكن اللاعب اشتكى من الآلام خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية وتعرض اللاعب للإصابة برشح وإلتهاب فى الغشاء الزلالى بالركبة بعد 3 أشهر من العملية الجراحية بسبب التسرع فى تأهيل اللاعب بأحد مراكز التأهيل فى ألمانيا ليقوم اللاعب بإجراء جراحة أخرى وقام بإزالة الغشاء الزلالى.