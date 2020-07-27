شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد فتحى ينهى أحلام أفيال كوت ديفوار فى 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أمم افريقيا 2008 بغانا كان المنتخب الوطني علي موعد مع مواجهة صعبة امام كوت ديفوار في الدور قبل النهائي للبطولة، وكان منتخب كوت ديفوار هو الاقوي في افريقيا في وقتها لما يضم بين صفوفه نخبة من اقوي المحترفين فى أوروبا فى مقدمتهم دروجبا ويايا توريه وبكاري كونيه، كما ان منتخب الافيال كان يسعى للثأر من الفراعنة بعد خطف لقب أمم أفريقيا 2006 من بين أنياب الأفيال في القاهرة.

في كوماسى انطلقت المباراة وسط هجوم كاسح من منتخب كوت ديفوار وتألق ليس له مثيل من جانب عصام الحضرى حارس الفراعنة وخد دفاعه، وفي الدقيقة 12 ينجح احمد فتحى من تسديد كرة قوية مباغتة معلنا الهدف الأول للفراعنة وسط ذهول لاعبي كوت ديفوار.

هدف احمد فتحي تسبب في استقبال 3 أهداف اخري ليفوز الفراعنة بنتيجة كبيرة 4/1 لم يتوفعها اشد المتشائمين، ويتأهل الفراعنة للنهائي ويلاقون منتخب الكاميرون ويفوز منتخب مصر بهدف نظيف معلنا الحصول علي اللقب الثاني علي التوالي.