شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور "بندق الزملكاوية" يحتفل بعيد ميلاده الـ"50" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"50" فهو من مواليد 27 يوليو 1970، وبدأ رحلته مع كرة القدم من قطاع الناشئين بنادى هليوبوليس بمصر الجديدة، وانتقل إلى صفوف القلعة البيضاء ليبدأ مسيرة النجاح الكبير، لعب خالد الغندور أول مباراة رسمية مع الفريق الأول للزمالك ضد نادى المقاولون العرب فى الدورى المصرى نسخة 1988-1989 وانتهت بالتعادل السلبى بعد أن صعده عصام بهيج للفريق الأول.

أول لقاء ديربى لعبهُ خالد الغندور كان فى نصف نهائى كأس مصر موسم 1990-1991 وانتهت بفوز الأهلى 2- صفر.

خاض الغندور مع الزمالك حوالى 209 مباريات فى جميع المسابقات، سجل 29 هدفا، منها 8 أهداف فى بطولات أفريقيا فى الفترة من 1992 حتى 2004

خاض الغندور تجربة احتراف فى صفوف نادى كاظمة الكويتى فى موسم 1997 – 1998، قبل العودة الى نادى الزمالك حتى موسم 2004، وانتقل بعدها لنادى الترسانة قبل أن يعلن اعتزاله الكرة رسميا فى 2005.

خالد الغندور أكثر لاعبى الزمالك تتويجا بالألقاب، حيث حصل مع الأبيض على 17 بطولة محلية وقارية وعالمية، حيث توج بـ4 بطولات دورى ممتاز مصري، و لقبين كأس مصر، و لقبين كأس سوبر مصري، و 3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، و لقب أفريقيا أبطال الكئوس “مرة واحدة”، و كأس السوبر الافريقى ” 3 مرات”، و كأس أفرو آسيوية “مرة واحدة”،كأس السوبر المصرى السعودي ”مرة واحدة” بخلاف بطولة كأس العرب مع منتخب مصر موسم 1992.

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ولم يكن خالد الغندور الشهير ببندق محظوظًا على المستوى الدولى فشارك فى مباريات قليلة مع منتخب مصر الأول تعد على أصابع اليد الواحدة، وتعتبر مشاركته مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد برشلونة 1992 أبرز إنجازاته الدولية، بجانب البطولة العربية فى سوريا ودورة ودية أخرى فى الإمارات.

واتجه الغندور للعمل الإدارى عقب اعتزاله، ولكنه لم يستمر فى منصب مدير فريق نادى الزمالك، ليفضل الاتجاه للفن، ولكنه لم يستمر طويلاً بعد مشاركته فى فيلم "زى الهوا" مع خالد النبوى وغادة عبد الرازق وداليا البحيرى فى دور "زغلول"، وفضل بدء مسيرته الإعلامية التى انطلقت من إذاعة الشباب والرياضة ووصلت لقناة الزمالك الان.