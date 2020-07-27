شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يخضع لمسحة كورونا اليوم بعد سلبية التحاليل استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، اليوم الاثنين، لمسحة كورونا للتأكد من سلبية العينة بعدما أثبتت التحاليل التى أجراها الغزال أمس سلبية العينة ضمن خطة الاطمئنان على اللاعب وشفائه من الفيروس اللعين.

وكان عمرو جمال أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلا، "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

وحرص عدد من نجوم النادى الأهلى وبعض أفراد الجهاز الطبى على الاطمئنان على عمرو جمال، مهاجم المارد الأحمر المعار لطلائع الجيش، بعد ثبوت إصابته بكورونا لمساندته فى المحنة الصعبة، مؤكدين له ضرورة التماسك حتى يعبر تلك الأزمة بسلام.

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وغادر عمرو جمال معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الاثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك، والتى أكدت وجود حالة إيجابية واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، ومن وخضوعه للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.