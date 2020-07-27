شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة فى إطلالة بـ"الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يهتم نجوم الكرة بعالم الموضة والفاشون خاصة مع انتشار السوشيال ميديا ونشر صورهم على صفحاتهم الخاصة لمشاركة متابعيهم حياتهم داخل الملعب أو خارجه.

ونجد أن نجوم الكرة يتألقون بكل ما هو جديد فى عالم الماركات والملابس والألوان، ومثلما اللون الأسود هو ملك الألوان و يتهافت عليه الماركات إلا أن اللون الأبيض الملائكى له رونقه الخاص فى عالم الموضة والفاشون وخاصة على صعيد الرجال اللين دائما ما يحبون ارتداء هذا اللون.

ومن أبرز نجوم الرياضة الذين تألقوا باللون الأبيض، حارس مرمى النادى الأهلى شريف إكرامى ونجم الأحمر صالح جمعة العائد إلى التدريبات الجماعية مؤخرًا بعدما منحه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فرصه لتصحيح أوضاعه فى القلعة الحمراء، وأيضًا رمضان صبحى لاعب الأهلى.

كما تألق أيضًا بالأبيض كل من، حازم إمام نجم الزمالك السابق وعمرو جمال لاعب الأهلى المعار إلى طلائع الجيش والذى أعلن عن إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد وأيضا أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى

ويرصد ”الخليج 365” لقطات لنجوم الكرة بالأبيض فى الصور التالية:



عمرو جمال

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أحمد عادل عبد المنعم 1



أحمد عادل عبد المنعم 2



حازم إمام



رمضان صبحى



شريف إكرامى