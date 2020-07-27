شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أحمد عيد عبد الملك مديراً فنياً للنجوم بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، توليه منصب المدير الفني لفريق النجوم خلال الفترة الحالية لقيادة الفريق فى دوري القسم الثانى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا، "الحمد لله خطوة جديدة تولى تدريب نادى النجوم مديراً فنياً دعواتكم ".

ومع الزمالك فاز أحمد عيد عبد الملك بـ3 ألقاب بواقع لقب بطولة الدوري في موسم 2014 – 2015، ولقبين متتاليين في كأس مصر 2012 – 2013، و2013 – 2014 ، ومن الزمالك انضم موسمين إلى نادي طلائع الجيش، وخاض 53 مواجهة، وسجل 15 هدفا، وصنع 4 أهداف.

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التحق بنادى المصرى البورسعيدي في يوليو 2017، ولكن لم يستمر فيه سوى نصف موسم، لعب 11 مباراة مسجلا هدفا يتيما، وصانعا مثله ، تبعها 6 أشهر أخرى في نادي وادي دجلة، وخاض 16 مباراة، ولم يسجل، ولكن اكتفى بصناعة هدف وحيد ، وأخيرا قضى موسمه الأخير في الملاعب في نادي الجونة، وشارك في 16 لقاء، ولم يحرز سوى هدف واحد ، إذن مع 8 أندية خاض 278 مواجهة، وسجل 64 هدفا، وصنع 44 هدفا.

وعلى المستوى الدولي لعب مع المنتخب الوطني 45 مباراة ما بين رسمية، وودية مسجلا 6 أهداف، وصانعا 8 أهداف، منها 20 مباراة رسمية، وسجل 3 أهداف، وصنع 4 أهداف.

وأحرز مع المنتخب لقبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2006، وأنجولا 2010 كما أنه شارك مع المنتخب في بطولة كأس القارات جنوب إفريقيا 2009.