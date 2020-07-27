شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أجمل عائلات مشاهير الكرة بعد الظهور الأول لـ "كيان" مع محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن مشاهير الكرة من الشخصيات العامة، ولكن بعضهم يفضل إبقاء عائلاته أو أبناءه بعيدًا عن الأضواء، وفي مناسبات معينة، تخرج إلى الإعلام صور تكشف جزءًا من حياة المشاهير الشخصية قد تفاجئ الجمهور سواءً عند مشاهدة أبناء النجوم من زيجاتهم أو التعرف على عائلاتهم المحجوبة عن الإعلام، وتهتم الجماهير بالحياة الخاصة لنجوم كرة القدم، فالأخبار المحيطة بالعائلة من زوجات وأبناء، تتسابق القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بعرضها بشكل سريع ومتواصل.

وتظل حياة نجوم الكرة صارمة للغاية ما بين تدريبات ومباريات وسفريات حتى يظهر فيها "النص الحلو وملوك البراءة"، فتتبدل الأحوال ويصبح اللاعب حالماً فى أجواء الرومانسية والغزل مع زوجته والمرح واللعب مع أبناؤه، ورغم السرية التى يفرضها نجوم الكرة المصرية على حياتهم الشخصية وتحديدًا على زوجاتهم وأطفالهم استطاعت الكاميرات التقاط الصور لهم لتكشف عن الجانب الخفى في حياة مشاهير الساحرة المستديرة.

ويبدو أن احتفالات التتويج بالدوري الإنجليزي لنادي ليفربول المحترف لدى صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ما زالت تكشف عن مفاجآت عدة، والتي تمثلت في الظهور الأول لابنة الفرعون المصري "كيان"، في صور احتفالات والدها بدرع البريميرليج.

وظهرت كيان التي استقبلها "محمد صلاح" في فبراير الماضي، للمرة الأولي في الصور التي نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، مع شقيقتها مكة الكبرى ووالدتها أمام درع الدوري الإنجليزي الممتاز التي توج به الريدز بعد غياب طويل على أرضة ملعب الأنفيلد.

وسرعان ما استقبل صلاح الكثير من التعليقات المهنئة على التتويج بالبريميرليج للمرة الأولي في تاريخه، والكثير من التعليقات على الوجه الجديد الذي كشف عنه الفرعون المصري لأول مرة للجمهور وهي "كيان" صاحبة الـ5 أشهر.

في هذا الألبوم نعرفكم على جزء من حياة مشاهير الكرة الشخصية والذي كان غير معروف للكثير من محبي النجوم..



احمد فتحى وبناته



اسرة جنش



صلاح مع مكة



عائلة احمد المحمدى



عائلة احمد حسن



عائلة احمد عادل عبد المنعم



عائلة الحضرى



عائلة الننى



عائلة جدو



عائلة جنش



عائلة حازم امام



عائلة حسام غالى



عائلة حسن شحاته

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عائلة حسين الشحات



عائلة حمادة امام



عائلة خالد الغندور



عائلة رمضان واكرامى



عائلة شريف اكرامى ورمضان صبحى



عائلة شوبير



عائلة صلاح تحتفل بانجازاته



عائلة عبد الله السعيد



عائلة على معلول



عائلة عماد متعب



عائلة عمرو السولية



عائلة عمرو جمال



عائلة متعب وعائلة احمد عادل عبد المنعم



عائلة محمد بركات



عائلة محمد صلاح



عائلة مؤمن زكريا



عائلة وائل جمعة



متعب ويارا نعوم وبناتهم