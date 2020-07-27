تقرير.. "موسم العودة" بوابة بوفون للأرقام الأسطورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

"قصته تتحدث عن نفسها" هكذا وصف نادي يوفنتوس الإيطالي مسيرة حارسه الأسطوري جيانلويجي بوفون، عند الإعلان عن تجديد تعاقده في شهر يونيو الماضي، ليواصل مسيرته المذهلة، التي بدأت بالقميص الأبيض والأسود عام 2001.

غادر بوفون ناديه الذي انضم إليه من صفوف بارما في صفقة قياسية قبل 19 عامًا متجهًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2018، لكنه لم يمكث في عاصمة النور سوى لعام وحيد، عاد بعده سريعًا إلى يوفنتوس، ليواصل كتابة التاريخ.

عودة الحارس الإيطالي المخضرم إلى يوفنتوس صاحبها العديد من الأرقام الأسطورية، فحطم في الرابع من شهر يوليو الحالي رقم باولو مالديني أسطورة دفاع إيه سي ميلان، والذي كان اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي، برصيد 647 مباراة.

لكن بوفون الذي عاد في عمر 42 عامًا لينافس البولندي فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس الأساسي في المواسم الأخيرة، نجح في كسر رقم مالديني، وشارك في مباراته رقم 648، عندما واجه تورينو، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر دوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم الحالي.

بوفون يحمل أيضًا العديد من الأرقام القياسية في تاريخ يوفنتوس، أبرزها أنه اللاعب الأكثر مشاركة بقميص الفريق في المسابقات الأوروبية، برصيد 125 مباراة، والأكثر مشاركة في كأس السوبر الإيطالي، برصيد 8 مباريات.

Advertisements

وبتتويج يوفنتوس أمس الأحد باللقب التاسع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أصبح بوفون أول لاعب في تاريخ المسابقة يفوز باللقب 10 مرات خلال مسيرته الاحترافية.

وتُوج بوفون بلقبين في الدوري المحلي عند انتقاله إلى يوفنتوس، في موسمي 2001/2002 و2002/2003، قبل أن ينتظر حتى عام 2011 ليحقق اللقب الثالث، الذي أتبعته سبعة ألقاب متتالية.

وعانى يوفنتوس من مشكلات عديدة، تسببت في تجريده من لقبين حققهما في موسمي 2004/2005 و2005/2006 بسبب فضيحة تلاعب اشتهرت إعلاميًا بـ "كالتشيوبولي" وتسببت في هبوطه لدوري الدرجة الثانية الإيطالي في موسم 2006/2007.

وكان بوفون بين أساطير العملاق الإيطالي الذين رفضوا مغادرة الفريق في أزمته، وشارك بقميصه في منافسات دوري الدرجة الثانية، ليقوده إلى العودة مجددًا إلى مكانته الطبيعية، حتى استعادة لقب الدرجة الأولى في موسم 2011/2012.

وإلى جانب ألقاب الدوري، ساهم بوفون في تحقيق يوفنتوس تسعة ألقاب محلية أخرى، بينها أربعة في كأس إيطاليا، وخمسة في كأس السوبر الإيطالي، ويتمثل حلمه الأكبر في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ولعب بوفون نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات بقميص يوفنتوس، أعوام 2003، 2015 و2017، لكنه خسر اللقب في المرات الثلاث، أمام إيه سي ميلان، برشلونة وريال مدريد على الترتيب.