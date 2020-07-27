بعد تصريحاته العنصرية.. إقالة لوك إيمايل مدرب يانج أفريكانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت إدارة نادي يانج أفريكانز، صباح اليوم الاثنين، إقالة البلجيكي لوك إيمايل مدرب الفريق التنزاني بسبب انتقاداته لإدارة النادي وتصريحاته العنصرية ضد الجماهير.

وألقى المدرب البلجيكي باللوم على وضع النادي في الاتحاد التنزاني لكرة القدم، مشددًا على تفضيل منافسه اللدود سيمبا.

ووجه إيمايل انتقادات لإداراة النادي نقلتها وسائل الإعلام التنزانية، حيث أكد أن النادي الذي يعمل مدربًا له فقير وليس له أي وزن في الاتحاد.

وقال إيمايل: "أنتم نادٍ فقير وليس لكم أي وزن في الاتحاد التنزاني".

وأضاف: "أنا لا أستمتع بالعيش هنا، أنتم أناس غير متعلمين، أنا مشمئز، ليس لدي سيارة ولا يوجد واي فاي".

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وتابع: "لا يعرف هؤلاء المشجعون شيئًا عن كرة القدم، إنهم مثل القرود أو الكلاب يصدرون الكثير من الضوضاء".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيك أوف" الجنوب افريقية فإن إيمايل اعتذر للشعب التنزاني عن كلماته التي أدلى بها، مؤكدًا أن ما صدر منه كان بسبب شعوره بالإحباط.

من جانبه، أصدر نادي يانج أفريكانز قرارًا اليوم بإقالة المدرب البلجيكي.

ويحتل يانج أفريكانز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التنزاني الممتاز لموسم 2019/2020، وفي جعبته 72 نقطة جمعها من خوض 38 جولة (حقق الفوز في 19 مباراة، تعادل في 15 وخسر في 4).

جدير بالذكر أن إيمايل سبق له تدريب فريق طلائع الجيش الذي ينشط في دوري WE المصري خلال الفترة بين نوفمبر 2018 وحتى يوليو 2019.