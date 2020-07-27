إنجاز فريد.. مانشستر سيتي يسجل +100 هدف للمرة الخامسة في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

على الرغم من عدم فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 إلا أن مانشستر سيتي تصدر قائمة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف.

الفريق السماوي سجل 102 هدفاً خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 85 لفريق ليفربول، و69 لفريق تشيلسي، و67 لليستر سيتي.

الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي بتخطى حاجز 100 هدف لم يكن الأول للفريق صاحب الشراسة الهجومية، بل تحقق للمرة الثالثة في تاريخ بريميرليج، والخامسة في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ بدايته

المرة الأولى كانت في موسم 1936-1937 وقت أن توج الفريق السماوي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل مانشستر سيتي 107 هدفاً.

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وكانت المرة الثانية في موسم 1957-1958 وسجل مانشستر سيتي 104 هدفاً لكنه احتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

وتحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني سجل مانشستر سيتي 102 هدفاً في تتويجه بلقب البريميرليج موسم 2013-2014.

وفي الموسم التاريخي للفريق السماوي 2017-2018 الذي شهد حصد 100 نقطة لأول مرة في التاريخ، سجل رجال بيب جوارديولا 106 هدفاً.

وفي الموسم المنتهي حديثاً 2019-2020 سجل مانشستر سيتي 102 هدفاً متفوقاً على البطل الذي توج لاستقبال عدد أقل من الأهداف.

ولم ينجح أي فريق إنجليزي على مدار التاريخ في تكرار ما فعله مانشستر سيتي بتسجيل أكثر من 100 هدف في خمسة مواسم مختلفة.