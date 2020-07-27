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برشلونة يستهدف ظهير مانشستر يونايتد

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أبدى نادي الإسباني، رغبته في التعاقد مع اللاعب ديوجو دالوت الظهير الأيمن لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقاً لتأكيدات الصحافة الإسبانية.
وبدأ اللاعب البرتغالي البالغ من العمر

21 عاماً، مسيرته مع نادي بورتو، قبل انتقاله إلى اليونايتد في فترة انتقالات الصيف من عام 2017، برغبة من جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الإنجليزي آنذاك.
وقدرت القيمة المادية لصفة انتقال اللاعب قبل ثلاثة أعوام إلى البريميرليج بـ 20 مليون جنيه إسترليني.

كان الفريق الإنجليزي، قد تمكن من إنهاء الموسم الحالي، محتلاً المركز الثالث، برصيد ٦٦ نقطة، ليتأهل رسميًا إلى الموسم المقبل.


 

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