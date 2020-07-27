وائل جمعة يشيد بمسيرة المحترفين المصريين بإنجلترا

أشاد وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المعتزل، بمسيرة اللاعبين المصريين خلال الموسم الحالي، بعد تقديمهم أداء مميز مع أنديتهم والمساهمة الفعالة لكل منهم في الفريق.

وكتب المدافع الدولي السابق، عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك " فخورون بما قدمتموه هذا الموسم وإن شاء الله دائما للأفضل".

يأتي ذلك بعد قيادة محمد صلاح لاعب

فيما تمكن أحمد حجازي من المشاركة معه فريقه ويست بروميتش الذي تواجد هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى، من الصعود مجدداً إلى البريميرليج .



بما قدمتموه هذا الموسم وإن شاء الله دائما للأفضل".يأتي ذلك بعد قيادة محمد صلاح لاعب ليفربول ، لناديه إلى التتويج بلقب البريميرليج بعد فترة غياب دامت 30 عاماً، ونجاح الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في بقاء فريقهما أستون فيلا في منافسات الدوري الإنجليزي والنجاة من صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.فيما تمكن أحمد حجازي من المشاركة معه فريقه ويست بروميتش الذي تواجد هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى، من الصعود مجدداً إلى البريميرليج .

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